USA politseinik lasi naiskolleegi Vene ruletti mängides maha

29-aastane Nathaniel Hendren tulistas politsei avalduse kohaselt oma 24-aastast kollegi Katlyn Alixit St Louisi linnas neljapäeva varahommikul. Praeguseks hetkeks on jõutud järelduseni, et Alixi elu nõudis tõenäoliselt maailma kõige ohtlikum hasartmäng ehk Vene rulett.

Samas korteris viibis ohtliku mängu ajal veel üks politseinik, kes oli enda sõnul Hendrenile ja Alixile meelde tuletanud, et nad on politseinikud ega peaks relvadega mängima. Kolmas ametnik olevat surmava lasu hetkel parasjagu valmistunud korterist lahkuma.

Mehed toimetasid tabamuse saanud Alixi haiglasse, kus naine suri. Tagantjärgi on selgunud, et mõlemad mehed oleks intsidendi ajal tegelikult pidanud tööl olema, Alix oli lihtsalt läinud korterisse, et meestega kohtuda.