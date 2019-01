USA: kõnelustel Talibaniga on saavutatud olulist edu

Ehkki eriesindaja rohkem üksikasju ei avaldanud, on avalikkusele teada, et üks ettepanek, mida Taliban ja USA kõnelustel arutavad, on Ühendriikide sõdurite lahkumine Afganistanist pärast seda, kui Taliban annab tagatisi selle kohta, et ei hakka välismaa äärmuslastele varjupaika pakkuma. Just see oli 2001. aasta sügisel USA sõjalise sekkumise algpõhjus.