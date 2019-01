Peaminister tagandas Kanada suursaadiku Hiinas tema kommentaari pärast

Kahe nädala eest otsustas Hiina kohus ära muuta Kanada kodanikule Robert Lloyd Schellenbergile (36) novembris uimastismugeldamise eest määratud 15-aastase vanglakaristuse. Daliani linna kohus otsustas, et see karistus oli liiga leebe, ning mõistis ta surma.

McCallum ütles reedel Vancouveris toimunud heategevusüritusel, et kui USA sõlmib Hiinaga kaubandusleppe, peaks sellest võitma ka Kanada. «Me peame tagama, et kui USA sellise leppe sõlmib, siis hõlmab see ka meie kahe inimese vabastamist. USA on sellest vägagi teadlik,» lisas diplomaat.