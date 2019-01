Tai tüdrukutebändi liige kandis laval natsisümboolikaga kostüümi

Fotod haakristiga särki kandnud BNK48 lauljast Pichayapa Namsai Nathast hakkasid levima sotsiaalmeedias läinud nädalavahetusel just enne holokausti mälestuspäeva.

Saksa saadik Tais Georg Schmidt kordas oma Iisraeli kolleegide mõtet ning kutsus ansambli liikmeid saatkonda ametnikega kohtuma ning arutama natsivõimu all toime pandud terroritegusid.

«Ebasobiva kirjaga kostüüm põhjustas pahameelt ja häiris paljusid inimesi, keda on puudutanud minevikus kogu maailmas toime pandud inimsusevastased kuriteod,» ütles BNK48 oma avalduses.

Särki kandnud laulja lisas, et näeb edaspidi rohkem vaeva, et olla paremini informeeritud. «Ma tahan olla kõigile eeskujuks, palun andestage mulle,» ütles Pichayapa Namsai Natha eile laval esinedes. «Ma ei saa juhtunut olematuks muuta, aga ma luban, et ei lase sellele korduda,» lisas ta hiljem Facebookis.