Ajaleht: Orbán tahab ajada Venemaa suhtes erapooletut poliitikat

«Kõrge Ungari ametnik ütles, et härra Orbán on otsustavalt vastu USA survele ajada Moskva ja Pekingi mõju suhtes Euroopas karmi joont,» kirjutas ärileht.

The Wall Street Journali allikate andmeil ütles Orbán seda USA Budapesti suursaadikule mullu detsembris.

Ärileht märkis, et viimasel ajal püüab USA koondada NATO liitlasi, et rakendada karme meetmeid Hiina küberluure vastu. Lisaks innustab Washington juba mitu kuud NATOt tugevdama toetust Ukrainale selle jätkuvas vastasseisus Venemaaga.

«Asi on selles, et me tahame Venemaaga äri ajada,» ütles Ungari kõrge ametnik lehele.