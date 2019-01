Stoltenberg: Trumpi kriitika on mõjunud NATO-le hästi

«President Trump on väga selgelt öelnud, et ta on NATO-le pühendunud. Ta ütles seda selgelt vaid mõned päevad tagasi ja ka NATO tippkohtumisel juulis,» lausus Stoltenberg eile usutluses Fox Newsile.

«Samal ajal on ta ka selgelt öelnud, et NATO liitlased peavad rohkem investeerima. Sellest tulenevalt leppisime mullu juulis tippkohtumisel kokku, et suurendame kulutusi ja nüüd näeme ka selle tulemusi,» ütles peasekretär.

«Seega näeme päris raha ja päris tulemusi. Ja me näeme, et selge sõnum president Trumpilt on andnud tulemusi,» ütles ta. «NATO liitlased on presidenti kuulnud ja tegutsevad. See on hea uudis ja tähendab, et me näeme õiglasemat kulutuste jagamist.»