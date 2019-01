Video: invakaardi sage väärkasutamine parkimisel valmistab mupole muret

Mupo ametnikud on täheldanud, et kesklinnas ja vanalinnas on enamikul parkijatest invakaardid. «Kindlasti ei saa väita, et kõik on seaduserikkujad, kuid kahjuks on nende hulgas ka palju invakaartide väärkasutajaid. Seda näitab ilmekalt juures olev video, kus parkija ka ise kinnitab, et tal on invakaart, aga see ei kuulu temale, vaid tema haiglas viibivale emale. Sellisel juhul tohib invakaarti kasutada ainult siis, kui vahetult transporditakse kaardiomanikku. Nagu praktika näitab, seda nii ei tehta,» rõhutab mupo.