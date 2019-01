Afganistani president kutsus Talibani tõsistele kõnelustele

«Kutsun Talibani näitama üles oma afgaani tahtejõudu, aktsepteerima afgaanide rahunõudmist ning alustama tõsiseid läbirääkimisi Afganistani valitsusega,» ütles Ghazni telepöördumises.

Ghazni esines üleskutsega pärast enneolematuid maratonkõnelusi islamiliikumise ja USA vahel eelmisel nädalal Kataris. Taliban on seni keeldunud läbirääkimistest Afganistani valitsusega, keda liikumine peab USA nukurežiimiks.

Kõneluste kohal kõrgub USA presidendi Donald Trumpi selge soov panna punkt USA ajaloo pikimale sõjale. Ghani hoiatas leppesse tormamise eest ning tõi esile vägivalla, mis puhkes pärast Nõukogude Liidu riigist lahkumist 1989. aastal.

«Tahame rahu ja tahame seda kiirelt, aga tahame seda koos plaaniga,» ütles Ghani. «Me ei tohiks unustada, et selle sõja ohvrid on afgaanid... Ükski afgaan ei taha, et välissõdurid jäävad nende riiki määramata ajaks. Ükski afgaan ei taha seista silmitsi enesetapurünnakutega haiglates, koolides, mošeedes ja parkides.»

Afganistani valitsuse teatel kinnitas Washington, et edu läbirääkimistel Talibaniga on suunatud rahukõneluste hõlbustamisele islamiliikumise ja Kabuli vahel.

USA eriesindaja Zalmay Khalilzad saabus eile Kabuli, et informeerida Ghanit ja teisi Afganistani ametiisikuid kuus päeva Kataris Talibani esindajatega peetud kõneluste osas.

USA eriesindaja Zalmay Khalilzad. FOTO: HANDOUT / REUTERS / Scanpix

Nii USA kui ka Taliban on viidanud edusammudele ning läbirääkimiste enneolematu pikkus on tekitanud lootuse, et silmapiiril võib olla kokkulepe, mis sillutaks teed Afganistani rahukõnelustele.

«USA kordas kõnelustel Talibaniga, et ainus lootus saavutada Afganistanis püsiv rahu on Afganistani-sisesed kõnelused,» lausus Ühendriikide eriesindaja Afganistani presidendipalee avalduse vahendusel. «Minu roll on selliseid kõnelusi vahendada,» lausus Khalilzad.

Afganistani võimud on varem väljendanud pahameelt kõnelustelt eemalejätmise pärast ning rõhutanud, et võimalik kokkulepe USA ja Talibani vahel vajab Kabuli heakskiitu.

Presidendipalee kinnitas, et USA ja Taliban pole sõlminud ühtegi kokkulepet võõrvägede lahkumise kohta ja mis tahes taoline otsus langetatakse kooskõlastatult Afganistani valitsusega.

Khalilzad märkis ka, et Ühendriikide diplomaadid arutasid Talibaniga relvarahu, kuid sel teemal esialgu edusammud puuduvad.

Laupäeval teatas Khalilzad, et kõnelustel islamiliikumisega Taliban on saavutatud olulist edu. USA diplomaat rõhutas samas, et milleski pole kokku lepitud, kuni kõiges pole kokku lepitud.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid teatas laupäeval, et enne võõrvägede lahkumise ajaraami paikapanemist pole võimalik muudes küsimustes edasi liikuda.