Kriitilises olukorras on senisest veel suurema tähtsuse omandanud Venezuela relvajõudude lojaalsus. Nii Maduro kui ka end eelmisel kolmapäeval Venezuela ajutiseks presidendiks kuulutanud 35-aastane parlamendispiiker Juan Guaidó on üritanud sõjaväega ühist keelt leida, et armee toetaks just teda.