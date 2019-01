USA kaitseministri kohusetäitja: kõnelused Talibaniga on julgustavad

USA valitsusametnikud ütlesid detsembris, et president Donald Trump on otsustanud tuua enne suve riigist ära umbes pooled praegu seal tegutsevast 14 000 Ühendriikide sõdurist. Valge Maja pole seda seni kinnitanud.

Shanahan ütles üksikasju lisamata vastuseks ajakirjaniku küsimusele, et talle ei ole tehtud ülesandeks valmistuda vägede «täielikuks» väljatoomiseks.

Afganistani president Ashraf Ghani kutsus esmaspäeval Talibani «alustama tõsiseid kõnelusi» Kabuli keskvalitsusega pärast enneolematuid maratonkõnelusi islamiliikumise ja USA vahel eelmisel nädalal Kataris. Taliban on seni keeldunud läbirääkimistest Afganistani valitsusega, keda liikumine peab USA nukurežiimiks.

Afganistani võimud on varem väljendanud pahameelt kõnelustelt eemalejätmise pärast ning rõhutanud, et võimalik kokkulepe USA ja Talibani vahel vajab Kabuli heakskiitu.

Nii USA kui ka Taliban on viidanud kõneluste «edusammudele,» läbirääkimiste enneolematu pikkus on tekitanud lootuse, et silmapiiril võib olla kokkulepe, mis sillutaks teed Afganistani rahukõnelustele.