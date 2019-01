Helir-Valdor Seeder: rahvuslus näitab avatust

Ühiskonnas tekkis väärtuspõhine arutelu, mis on ju väga hea: kuidas on kaitstud naiste ja meeste, vähemuste õigused.

Teie programmis seisab: «Isamaa on sõnavabaduse poolt ja seisab vastu igasugustele vaba sõna ja vaba mõtte tsenseerimise katsetele.» Kas see printsiip laieneb ka Kaur Kenderile, kelle teose «Untitled 12» asjus esitati lapsporno valmistamise süüdistus? Ta mõisteti küll õigeks. Kas see konkreetne teos kuulub samuti teie kaitstava sõnavabaduse alla?

Sõnavabadus peaks olema üldreegel, aga see ei tähenda kunagi absoluutset vabadust. Me peame arvestama, et inimestel võivad olla erinevad arusaamad ja ootused. Kohus on andnud õigusliku hinnangu, poliitikud kohtu üle kohut ei mõista. Aga kohtus ei mõisteta alati õiglust, mis puudutab moraali ja eetika indikatsioone.

Isamaa peab oluliseks vaatajasõbralike, Eesti väärtusruumi, elulaadi ja ajalugu mõtestavate filmide ja teleseriaalide loomist. Mida tähendab vaatajasõbralikkus ja Eesti väärtusruum?

Jällegi tunnetuslik küsimus. See, mis meie ühiskonda mahub, peab tulenema keele ja kultuuri ajaloo kontekstist. Laiemas mõttes oleme osa Euroopa kristlikust kultuurist. Ja loomulikult ei tähenda see vägivallale üles kutsuvaid teoseid.

Hiljaaegu kirjutas Delfi, et pidurdasite haridusministeeriumi ja ülikoolide vahelise lepingu sõlmimist, et tõrjuda inglise keele pealetungi ülikoolides. Ütlesite, et peaks arutama, kui palju välisõpilasi tarvis on ja kas nad peaksid pärast lõpetamist Eestisse jääma. Järgnesid teravad reaktsioonid intellektuaalidelt, kes ütlesid, et see viib kapseldumiseni. Mida te tahate õieti saavutada?

Te olete minu ja Isamaa ettepanekud pööranud vastupidiseks. Mõte on eesti keele kaitse, mitte inglise keele väljatõrjumine. Me ei ole tahtlikult midagi pidurdanud. Ettepanekud olid selle kohta, kuidas rahvusvahelistumise protsessis paremini kaitsta eesti keelt, et tagada eestikeelse teaduse ja kõrghariduse areng. Rõhutasin ka kohtumistel rektoritega, et rahvusvahelistumist tuleb suurendada, see on meie ülikoolide arengule kasuks. Eesmärk peab olema jõuda vähemalt 10 protsendi välisüliõpilasteni, see on praegu saavutamata, selle nimel tuleb pingutada. Aga me peame vaatama, et kannatajaks ei jääks eestikeelsed õppekavad ja eestikeelne kõrgharidus.

Kunagi püüdis Isamaa Margus Tsahkna juhtimisel rääkida avatud rahvuslusest, missugusest rahvuslusest räägite teie?

Rahvuslusest räägimegi. See tähendab oma keele, kultuuri, traditsioonide ja tavade edasikandmist, oma identiteedi säilitamist. Rahvusluse ette ei ole vaja mingeid epiteete, ei avatust ega suletust. Rahvuslus on rahvuslus. Me ei peaks seda sõna häbenema ega kuidagi täiendama.

Avatus ja suletus on siiski teema. Teil on ühisosa EKREga selles, et pigem pöörate näo suletusele kalduva Poola ja Ungari poole. Teiegi olete pildi peal koos Viktor Orbániga, missugused ühised väärtused teid seovad?

Samad väärtused mis Michel Barnieri või Angela Merkeliga või teiste Euroopa rahvaparteide juhtidega. Ei mitte midagi rohkemat ega vähemat. Rahvusluse eest seismine – eriti Euroopas – on avatuse märk. Need, kes räägivad rahvusriikide Euroopast, on avatud eurooplased. Nad näevad eestlasi eestlastena, prantslasi prantslastena, tšehhe tšehhidena. Nad soodustavad seda, et kõik need kultuurid saaksid areneda. Me oleme avatud, me ei ole suletud mingis Euroopa kodaniku identiteedis, millest me ei saa arugi, mida see endast kujutab. Ärgem seadkem eesmärgiks rahvusteülest Euroopa identiteeti.