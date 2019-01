Hiiumaa vallavanem seisab silmitsi umbusaldusvavaldusega

Umbusaldajad leiavad, et vallavanem ei ole suutnud valda juhtida kogukonda kaasates, on eitanud olulisi probleeme ja jätnud need lahenduseta, ületanud oma pädevuse piire ja tekitanud vallale olulist kahju.

Vallavanemale esitatud süüdistused puudutavad Hiiumaa spordikeskuse rajamist. Planeeritud asukohas Põllu tänaval võib see 16 meetri kõrgune ehitis umbusalduse avaldajate hinnangul tuua kaasa olukorra, et Hiiumaa haigla kopteriplatsi ei saa enam kasutada meditsiinilendudeks. “Kahetsusväärselt jätab avaldus mulje, et ajendiks on olnud puhtalt volikogu vähemuse poliitiline soov ära teha ning näidata mind isiklikult ja vallavalitsust saamatutena,” kommenteeris vallavanem. “Seda enam, et umbusaldusavalduse aluseks on pooleliolev detailplaneeringu menetlusprotsess, mille osaks on ka erinevate vastuolude lahendamine.”