USA kuulsal rahvuspargil võib kuluda valitsusseisakust taastumiseks 300 aastat

«Mis juhus meie pargiga 34 päeva jooksul on korvamatu järgmise 200-300 aasta kestel,» lausus endine pargijuht Curt Sauer rahvakoosolekul, vahendas ajaleht The Desert Sun. Sauer läks pensionile 2010. aastal pärast seitset aastat Joshua Tree juhtimist.

«Pargis on tekkinud kaks täiesti uut teed. Valitsuse vara on lõhutud: inimesed on lõiganud läbi kette ja lukke, et pääseda telkimisplatsidele. Me ei ole kunagi varem näinud nii ulatuslikku loata telkimist,» jätkas Smith.