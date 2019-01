Ahistamine Hispaania armees: masturbeeriv ülem põhjustas alluval sõjatrauma

Jaanuari alguses kirjutas Hispaania kaitseministeeriumi uudiskiri, et Delia (nimi muudetud) vabastati teenistusest vaimset tervist puudutavatel põhjustel. Kuigi 38-aastasel naisel oli kehtiv tööleping Hispaania õhujõududega kuni 2024. aastani, otsustas ministeerium, et ta pole sõjaväes töötamiseks kõlbulik.

Seejuures leidis ministeerium, et kuna tema post-traumaatiline stress pole seotud sõjaväekohustuste täitmisega, ei ole talle ette nähtuda ka sõjaväepensionit ega kompensatsiooni.

Delia vabastati ametist, kuna ta oli olnud haiguslehel alates 2016. aastast. Sõjaväe meditsiinikomisjon tuvastas, et ta kannatab post-traumaatilise stressihäire alla, kuid ta ei olnud kunagi viibinud sõjakoldes ega polnud temaga juhtunud ühtegi õnnetust.

Ülem hoidis naist pidevalt teistest kauem kinni, väites, et tal on vaja rohkem tööd teha. Üksi jäädes lukustas mees ukse ja hakkas masturbeerima. Naise kinnitusel juhtus seda kuu jooksul rohkem kui 15 korda. Ühtlasi ähvardas ülem teda, et kui ta toimuva avalikustab, annab ta naisele hinnangu, mis takistab tal uut lepingut saamast.