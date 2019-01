Eesti riik peab kurjategijatele maksma ligi 50 000 eurot valuraha

Euroopa inimõiguste kohus otsustas täna, et seitsmele Eesti vangile on liiga tehtud ning nende kinnipidamiskamber on olnud liiga väike. Seetõttu määras kohus, et Eesti riik peab vangidele, kelle seas on ka kaks mõrtsukat ja vägistaja, maksma kokku ligi 50 000 eurot valuraha.