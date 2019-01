USA luurejuht: Põhja-Korea ei loobu tuumarelvadest

«Jääme hinnangu juurde, et Põhja-Korea ei loobu ilmselt kõigist oma tuumarelvadest ja nende tootmise võimekusest, isegi kui sõlmitakse osaline tuumarelvadest vabanemise lepe, et saada USA-lt ja rahvusvaheliselt kogukonnalt järeleandmisi,» lausus Coats.

Raport on USA luurekogukonna iga-aastane hinnang Ühendriike ähvardavatest ohtudest ja selles öeldakse, et tuumarelvavõimekuse säilitamine on Põhja-Korea režiimi ellujäämiseks otsustava tähtsusega.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un, kel on ilmselt juba veebruari lõpus kavas teist korda USA presidendi Donald Trumpiga kohtuda, püüab veenda Hiinat ja Lõuna-Koread toetama tema püüdeid mõjutada Washingtoni sanktsioone leevendama, ilma et ta teeks olulisi järeleandmisi tuumarelvastuse asjus.

«Kim püüab ühendada piirkonda USA juhitava survekampaania vastu, et saada leevendust kuhjuvatele sanktsioonidele, ja Põhja-Korea avaldused on korduvalt mõista andnud, et mõningane sanktsioonileevendus on vajalik, et diplomaatiaga edasi minna,» öeldakse raportis.