USA ei välista vägede Colombiasse paigutamist

«Ma ei ole seda Boltoniga arutanud,» ütles Shanahan vastuseks küsimusele, kas Washingtonil on tõesti plaanis tuhandeid sõdureid Colombiasse saata.

Pärast korduvat küsimust, kas ta välistab selle, vastas Shanahan, et ei soovi asja kommenteerida.

Bolton hoidis märkmikku kirjaga «5000 sõdurit Colombiasse» kaenlas Venezuela kriisist rääkides. Ta ütles, et ei saa välistada sõjalist sekkumist.

«President on selles asjas selgelt välja öelnud, et kõik võimalused on laual,» sõnas ta.