Venezuela kohus keelas Guaidól riigist lahkuda ja külmutas ta vara

Rahvusassamblee spiikrina on Guaidól immuniteet kohtumõistmise suhtes, kui ülemkohus just teisiti ei otsusta.

Eile parlamenti tööle saabudes ütles Guaidó, et ülemkohtu otsus ei üllatanud teda. «Ma ei eita ähvardusi ega tagakiusamist, aga me oleme siin, me jätkame oma tööd,» selgitas ta.

Teda on võimuvõitluses Maduro vastu asunud toetama Ameerika Ühendriigid ning mitmed teisedki riigid. Samas on endiselt Maduro poolel näiteks Venemaa ja Kuuba.

Rühm Ladina-Ameerika riike ja Kanada teatasid eile, et on vastu sõjalisele jõu kasutamisel kriisi lahendamiseks. «Lima Grupp teatab, et on vastu igasugusele sõjalisele sekkumisele Venezuelas,» kinnitas Peruu välisminister Nestor Popolizio.