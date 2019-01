Vene võimud keelasid eskortneiul Nastja Rõbkal rääkida Deripaskast

Rõbka, kodanikunimega Anastasia Vašukevitš sai tuntuks eelmisel aastal, kui ta vahistati Tais prostitutsiooni vahendamise tõttu. Naine väitis toona, et tal on tundide kaupa salvestisi ajast, mil tal oli suhe oligarh Deripaskaga ning need heidavad valgust USA presidendi Donald Trumpi sidemetele Venemaaga.

Eile antud intervjuus CNNine väitis Rõbka, et Venemaa julgeolekuteenistused olid andnud talle korralduse mitte rääkida Deripaskast ega tema suhetest Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafortiga.

«Mul olid mõned vestlused, kui ma olin Venemaa vanglas,» lausus Rõbka, kelle Tai võimud saatsid jaanuaris riigist välja, misjärel ta umbes nädalaks Venemaal kinni peeti ning siis eelmisel nädalal vabastati. «Nad tegid mulle väga selgeks, mida ma peaksin tegema, mida ma peaksin ütlema ja mida ma ei peaks ütlema.»

Kui Rõbkalt küsiti, kes teda juhendas, vastas ta: «Vene agendid. Nad ütlesid mulle: «Ära puutu Oled Deripaskat rohkem.»»

Rõbka väitis eelmisel aasta Tais vahi alla olle CNNile, et ta oli tunnistajaks Deripaska ja vähemalt kolme ameeriklase kohtumisel. Nüüd Moskvas viibides väidab naine, et ta esines avaldusega, lootes nii saada meedia tähelepanu ja päästa sellelega oma elu.

Kui talt küsiti, kas ta kahetseb väiteid, nagu tal oleks tõendeid Deripaska suhtluse kohta Trumpi kampaania juhiga, lausus Rõbka: «Ma arvan, et see päästis mu elu, kuidas ma saaks seda kahetseda? Kui ajakirjanikud polek siis minu juurde tulnud ja see lugu poleks ajalehtedesse jõudnud, võib-olla oleksin ma praeguseks juba surnud.»

Deripaska on eitanud, et tal oli Rõbkaga suhe, kuid küsimused oligarhi kontaktide osas USA poliitringkondadega on endiselt õhus. President Trump on tõrjunud kõiki väiteid selle kohta, et tema kampaaniameeskond mängis kokku Venemaaga.

Rõbka palus Moskvas kohtu ees enne vanglast vabanemist Deripaskalt vabandust ärimehe maine kahjustamise pärast.