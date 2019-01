Kristina Kallas: plakatikampaania vähendas meie toetust

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles erakondade värskeid reitingunumbreid kommenteerides, et olgugi, et Eesti 200 toetus langes viiele protsendile, on neil põhjust üldiselt rahul olla, kirjutab ERRi uudisteportaal.

«Meie toetus on vähenenud nn plakatikampaania tõttu, mis osasid inimesi šokeeris. Aga toetus Eesti 200-le on siiski püsiv. Ning üks asi on reitingud, tein aga teema püstitamine ja lahenduste otsimine ühiskonnas. Mina ennustan, et mitte ükski valimisdebatt ei möödu selleta, et me meie tõstatud teemal arutame ja järgmine valitsus peab sellega samuti tegelema hakkama,» ütles Kallas.