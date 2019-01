Üle poole Venemaa elanikest tunnetab sõjaohtu

15 protsenti vastanutest pidas sõjaohtu täiesti tõenäoliseks ja 41 protsenti pigem tõenäoliseks. 11 protsenti vastasid, et ei näe Venemaale sõjalist ohtu. Eelmisel aastal tunnetas sõjalist ohtu 58 protsenti küsitlusele vastanud Venemaa elanikest. Kõige rahulikumalt tundsid Venemaa elanikud ennast 2006. aastal, siis tunnetas sõjalist ohtu 40 protsenti küsitletutest ja sellist ohtu ei tajunud 50 protsenti.

Vene armee vastu on uuringu andmetel usaldus kõrge. 88 protsenti küsitletutest kinnitasid, et armee on võimeline Venemaad kaitsma. Levada institutsioonide usaldusväärsuse küsitlus näitas samuti sõjaväele kõige suuremat toetust – 66 protsenti usaldas armeed, 58 protsenti presidenti, pooled vastanutest usaldasid salateenistusi ja pooled ajakirjandust.