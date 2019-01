Täna selgub Tallinna bussiliinide tulevik

See tähendab, et TLT peab kiiresti leidma kümned bussid, mida liinile saata ning veel rohkem bussijuhte, kes neid busse juhiksid. Ettevõtte juht Deniss Boroditš on mõõdukalt optimistlik.

«Meil käib praegu suur bussijuhtide värbamiskampaania. Jah, me vajame bussijuhte, me otsime neid ja meile on laekunud ka hulk sooviavaldusi. Seal on nii endisi MRP Liinide töötajaid kui hoopis muudel liinidel sõitnud bussijuhte. Kõik kogemustega juhid võtame igal juhul tööle.»

Mitu bussijuhti on värbamiskampaaniaga leitud, ei tahtnud Boroditš öelda. «Need numbrid muutuvad jooksvalt, ei oska praegu täpselt öelda. Seis ei ole üldse halb,» kinnitas ta.

Veebruarist tegevuse lõpetava bussifirma töötajad võib TLT üle võtta, firma poolt liisitud bussidega on asi keerulisem. «Meie ei saa midagi üle võtta. TLT saab busse hankida ainult läbi hankemenetluse. Läbirääkimistega hange juba käib, me oleme lepingu läbirääkimistes erinevate osapooltega ja ma loodan, et lähipäevadel kirjutame rendilepingutele alla,» ütles Boroditš.

«Oleme ausad, praegu on keeruline periood. Me peame kahe nädalaga lahendama Tartu linna jagu probleeme, mida nemad teeksid aastaga. See ei ole kerge ülesanne, aga me teeme omalt poolt kõik, et sellega maksimaalselt toime tulla,» lisas ta.