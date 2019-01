Briti parlamendisaadik läheb vangi, kuid teenib riigiesindaja palka edasi

Inglismaa ja Walesi keskkriminaalkohus ehk Old Bailey karistas Briti Tööpartei endist prominentset liiget Onasanyat kolme kuu pikkuse vangistusega, kuna ta mõisteti süüdi politseile valetamises eesmärgiga vältida kiiruse ületamise eest trahvi saamist.

Peterborough linna rahvaesindaja tabati kiiruse ületamiselt vähem kui kaks kuud pärast seda, kui ta osutus 2017. aastal parlamenti valituks. Leiboristid on kutsunud teda üles saadikukohast loobuma, kuid Onasany on andnud mõista, et jätkab tööd vanglast.

Eelmisel aastal Tööparteist välja visatud 35-aastase parlamendisaadiku lähedased allikad kinnitasid ajalehele The Telegraph, et naine pole valmistunud kuidagi vanglasse minekuks ning nende hinnangul ei kavatse ta parlamendisaadiku ametist taanduda.

Rahvaesindaja advokaat Christine Agnew ütles kohtus, et Onasanya on otsustanud mitte tagasi astuda, kuna parlamenditööst saadav 78 000-naelane (ligi 90 000-eurone) aastapalk on tema ainus sissetulekuallikas.

See tähendab, et vanglas oleku ajal teenib Onasanya edasi 1480 naela suurust nädalapalka ning tema nimel tehakse 9000 naela suurust aastast sissemakset pensionifondi. Lisaks on tal õigus kulud katmisele, sealhulgas üürikulule summas 625 naela kuus, tema personali palkadele ning tema valimisringkonna kontori ülalpidamisele.

Kohus mõistis süüdi ka Onasanya 34-aastase venna Festus Onasanya seoses õigusemõistmise takistamisele kaasa aitamisega, talle määrati kümne kuu pikkune vangistus.

Kehtivate seaduste kohaselt saab parlamendisaadikut alamkojast välja heita vaid siis, kui ta vangistatakse vähemalt 12 kuuks, mis tähendab, et Fiona Onasanya puhul on võimude käed seotud.