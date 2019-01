Ušakovs eitab seaduse rikkumist ja keeldub tagasi astumast

Läti korruptsioonitõrjebüroo KNAB-i ametnikke nähti täna linnavolikogu hoonest väljumas konfiskeeritud dokumentide, süle- ja lauaarvutite ning muude esemetega linnavolikogu õigusosakonna juhi Jānis Liepiņši saatel.

Liepiņš keeldus toimuvat kommenteerimast, nentides, et see õigus on vaid volikogu juhtkonnal.

Selgus ka, et suletud on ligipääs Ušakovsi ametiruumide lähedusse, kuhu harilikult takistusteta minna saab.

Samuti otsiti läbi Ušakovsi elukoht Bergenase tänaval. BNS-i andmetel oli ka Ušakovs ise kodus ja tema ametiauto seisis maja ees.

Linnapea kinnitas ajakirjanikele, et Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ametnikud otsisid läbi tema töö- ja elukoha. Tema abikaasa ja büroojuht Iveta Strautiņa-Ušakova lausus, et läbiotsimisorderis oli vaid Ušakovsi nimi.

«Kätt südamele pannes võin öelda, et minu südametunnistus on puhas,» ütles linnapea, täpsustades, et talle ei ole juhtumi raames mingit staatust omistatud. Ta keeldus asja olemust selgitamast, sest andis vaikimisallkirja.

Erakonna Üksmeel juhtkonda kuuluv Jānis Urbanovičs ütles BNS-ile, et ei tea toimuvast midagi ja Ušakovsiga ei ole tal õnnestunud ühendust saada. Ta ootab KNAB-ilt selgitusi ja loodab, et tegemist on pelgalt arusaamatusega.

Riia linnavalitsus märkis varem, et neil ei ole sündmuste kohta andmeid, ega tea, kas Ušakovs ilmus täna tööle.

Opositsioonierakondadesse kuuluvad Riia linnavalitsuse ametnikud on alustanud allkirjade kogumist Ušakovsi tagandamiseks linnapea kohalt, teatas Uue Ühtsuse ridadesse kuuluv Vilnis Ķirsis.

Taotluse laekumisel on Ušakovsil istungi kokkukutsumiseks aega kaks nädalat.

Ķirsis rõhutas, et Ušakovsil pole pääsu, sest tänane korruptsioonitõrjebüroo läbiotsimine on tagasiastumiseks piisav põhjus.

«Isegi, kui teda täna käeraudades kaasa ei viida, on toimuv tagasiastumiseks piisav alus,» ütles saadik. Ķirsis arvas, et toimuv on seotud Riia linntranspordiettevõtte Rigas Satiksme korruptsioonilooga ja uurijad on linnapea kohta saanud piisavalt tõendeid.

Opositsiooni kavandatava umbusaldusavalduse kohta ütles linnapea, et selleks peab olema valmis iga poliitik ja ise tagasi astuda ta ei kavatse.

«Arutan olukorda ametivendadega, otsustame, mida edasi teha. Kuid praegu on väga tähtis tagada, et omavalitsus töötaks,» sõnas Ušakovs.

Eelmise aasta 11. detsembril korraldasid KNAB-i töötajad läbiotsimise Riia linnavalitsuse ruumides seoses mitme miljoni euro suuruseid hankeid puudutava Rigas Satiksme juurdlusega.

Toona vahistati kaheksa inimest nii Lätis kui välismaal, nende seas ka Riia linnavalitsuse ametnik. Juhtumi tõttu astus tagasi Riia aselinnapea Andris Ameriks.