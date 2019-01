Trump ründas USA luureteenistusi

Tegu ei ole esimese korraga, kui Trump avalikult oma luureagentuure kritiseerib ja see on otsene vastus luureteenistuste eilsele raportile, kus antakse maailmas toimuvale Trumpist erinev hinnang.

Luureteenistused märkisid oma iga-aastases ohuhinnangus, et Iraani tuumalepe täidab oma eesmärki, samas kui Trump on öelnud, et see seda ei tee ja põhjendas sellega tuumaleppest lahkumist ja Iraani sanktsioonide taastamist