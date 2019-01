Justiitsministeerium palus inimestelt vabandust vastusega viivitamise pärast

Õiguskantsler Ülle Madise sai mitmelt inimeselt kaebused, et justiitsministeerium ei ole seaduses ettenähtud aja jooksul nende kirjadele vastanud, mis ajendas teda justiitsministeeriumilt aru pärima. Ministeeriumi kantsler Tõnis Saar teatas täna vastuseks õiguskantslerile, et kõigile õigeaegselt vastuseta jäänud inimestele on praeguseks vastatud ja ministeerium on neilt vabandust palunud.