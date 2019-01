Mehhiko president kuulutas narkosõja lõppenuks

Vastuseks pressibriifingul esitatud küsimusele, kas tema valitsus on pärast detsembri algul ametisse astumist mõne narkoparuni kahjutuks teinud, ütles López Obrador, et see ei ole enam valitsuse strateegia.

"Sõda ei ole. Ametlikult sõda enam ei ole. Me tahame rahu ja me saavutame selle," lausus president. "Ühtegi maffiapealikku ei ole vahistatud, sest see ei ole meie peaeesmärk. Peaeesmärk on avaliku turvalisuse tagamine...Me tahame julgeolekut ja vähendada igapäevaste tapmiste arvu."