Venezuela opositsioonijuht pidas sõjaväega salajasi kohtumisi

Eelmisel nädalal end Venezuela ajutiseks presidendiks kuulutanud Guaidó on saanud enda selja taha Ameerika Ühendriikide ja mitme Ladina-Ameerika riigi toetuse. Suurjõud Venemaa ja Hiina toetavad aga Madurot ning sõjaväe toetust nähakse kriitilise kaalukausina olukorra lahendamiseks.

«Me pidasime salajasi kohtumisi relvajõudude liikmete ja julgeolekujõududega,» teatas Guaidó. «Madurolt sõjaväe toetuse võtmine on võtmeküsimusega valitsuse vahetuse võimaldamisel ning enamik teenistujatest nõustub, et riigi viimatine olukord on eluks kõlbmatu.»