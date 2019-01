Auk Florida pargis osutus panka suunduva tunneli sissekäiguks

Pembroke Pinesi linnaameti töötajad said eile telefonikõne, milles teatati süvendist kohaliku pangakortori lähedal.

Pärast seda, kui pargist avastati «süvendi» sissekäik ja tööriistad, otsustas kohalik politsei FBI-d teavitada.

«See on täiesti omapärane juhtum,» lausus FBI agent Michael Leverock. «Ma tahaksin öelda, et olen midagi sellist filmides näinud, kuid see auk on nii kitsas, et on täiesti omamoodi.»

Tunneli läbimõõt on alla meetri ning see on Leverocki sõnul väga klaustrofoobne. Agendi hinnangul asub sissekäik pangahoonest umbes 40 meetri kaugusel ning tunnel ei jõua pangani.

Võimud leidsid kohapealt ka pikendusjuhtme, mutrivõtme, väikese generaatori ja muid esemeid, mida FBI ei avalikustanud.

Leverocki sõnul kasutati tunneli kaevamiseks kirkasid ja maapinna ära vedamiseks kärusid, kuid küsimusi tekitab, kuidas oli võimalik nii väikese läbimõõduga tunnelit kaevata.

«Ma ei tea, kuidas nad seda tegid. Ma tahaksin seda teile selgitada, kuid seal on nii kitsas ja see käru... See on täielik mõistatus. Ma ei kujuta ette, kuidas nad seda tegid,» lausus Leverock.