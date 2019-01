Euroopa suurriigid lõid mooduse Iraani sanktsioonidest mööda hiilimiseks

Maksemehhanism lubaks Euroopa Liidu firmadel kaubelda Iraaniga rikkumata Washingtoni sanktsioone. Allikate väitel on esialgu kavas seda kasutada vaid toidukaupade, ravimite ja meditsiiniseadmete müümiseks Iraani, kuid kasutusvaldkondi on hiljem võimalik lisada.

Kolm mehhanismi algatanud riiki on osalised Iraani 2015. aasta tuumaleppes, millega Teheran nõustus tõmbama tagasi oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonidest vabastamisele. USA lahkus leppest möödunud aastal ja kehtestas Iraanile taas sanktsioonid.

Kuigi INSTEX (kaubavahetuse toetuse instrument) on kolme riigi ühisprojekt, annavad sellele ametliku toetuse kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Washington on Euroopa Liitu hoiatanud sanktsioonidest kõrvale hiilimise eest, samas kui Euroopa riigid ja tuumaleppe teised allkirjastajad Venemaa ja Hiina leiavad, et Iraan ei ole tuumalepet rikkunud ja peaks saama kauplemist jätkata.

Belgia välisminister Didier Reynders ütles, et kuigi Brüsselil on Washingtoniga tuumaleppe osas erimeelsusi, jagatakse ka mitmeid USA muresid.

«On oluline, et näitaksime ameerika kolleegidele, et liigume samas suunas küsimustes nagu ballistilised raketid ja Iraani regionaalsed tegevused,» ütles Reynders Bukaresti ministrite kohtumisele saabudes.

INSTEXi projekti kohta ütles ta, et lõpuks otsustavad ikkagi firmad, kas nad tahavad või ei taha Iraanis töötada, pidades silmas USA sanktsioonide ohtu.

Euroopa skeem oli esialgu mõeldud selleks, et Iraan saaks jätkata nafta müümist Euroopa Liidule, kuid nüüd, mil Euroopa ostab väga vähe Iraani naftat, on see suunatud eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.