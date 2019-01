Vaesus ja üksildus: Jaapan on hädas kasvava vanurite kuritegevusega

Endiste kurjategijate rehabilitatsioonikeskuses Hiroshima viibinud 69-aastane Toshio Takata rääkis näiteks BBC ajakirjanikule, et ta asus kuritegelikule teele, kuna oli vaene ning tahtis kusagil tasuta elada, isegi kui see tähendas trellide taha minekut.

«Mitte et mulle meeldiks see, aga ma saan seal olla tasuta,» jutustas ta. «Ja kui ma pääsen välja, olen säästnud natuke raha. Nii et see pole nii piinarikas.»