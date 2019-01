Anonüümne heategija paigutas megakülma kannatava Chicago kodutud hotelli

Tuletõrje konfiskeeris telklast enam kui 100 propaaniballooni, mis kodututele sooja saamiseks annetati. Chicago tuletõrjeülema sõnul vedas telklas viibinuil, et plahvatas vaid üks balloon.

«Äärmiselt külmade ilmade tõttu mõistame, et inimesed soovivad kodutuid aidata,» säutsus Chicago tuletõrje Twitteris. «Siiski palume, et te mitte mingil juhul ei annetaks propaaniballoone, mis on tuleohtlikud. Nad võivad põhjustada ka plahvatusi.»