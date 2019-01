Jürgen Ligi: eelmise aasta halvim õigusalane algatus oli Kremli käes oleva raha hüvitamise panek maksumaksjale

«See eelnõu on vastuolus põhiseaduse, riigieelarve seaduse ja Eesti Panga seadusega, selle eest on minevikus pakutud poliitikutele altkäemaksu ja seekord oli pakkuja enne esitamist poliitikutega nähtavalt mestis. Vastu igasuguseid häid kombeid tõi selle teksti raha nõudjate advokaat ning Keskerakonna, EKRE ja Vabaeraklonna poliitikud esitasid selle riigikogule, samas stiilis asendati too tekst juriidiliselt pisut kõlblikumaga teise nõudja advokaadi poolt,» ütles Ligi.

Tema sõnul oleks otsuse tulemus see, et Eesti tunnistaks end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks ja kõik Venemaa ja Nõukogude Liidu tekitatud kahjud saaks esitada kompenseerimiseks tänastele maksumaksjatele.

«Enamus sellest nõudest tuleb neilt, kes on neid sertifikaate sentide eest kokku ostnud, mistõttu nad teeniksid sadu protsente kasumlikkust, originaalis kuulub see raha aga firmadele, kes omasid välisvaluuta teenimise õigust sotsialistliku majanduse antud eriõigusena, mida teistel maksumaksjatel, kes selle nüüd kinni peaksid maksma, polnud,» ütles Ligi.

«Suure häälteenamusega toetatud, ent 51 häälest siiski ühe hääle vähem saanud Reformierakonna eelnõu ülesande tegemine valitsusele Eesti kooli- ja lasteaia üleminekuks eestikeelsele õppele või ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise, õpetajate õiguste eelnõu, mis oli nii hea, et valitsus keeldus selle menetlemisest, et teha kõrvale täpselt samasugune enda oma. Et need kaks üheks saaks liita,» märkis Ligi.