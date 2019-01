ERRis kajastatavat valimisdebatti juhib Eesti 200 suhtekorraldusfirma töötaja

Andreas Kaju, kes on valimiste-eelsel debatil moderaator, mainis ka üle, et News.err kannab debatti üle ja tegelikud korraldajad on Briti-Eesti Kaubanduskoda ja Eesti- Ameerika Kaubandus-Tööstuskoda. «Selle debatiga olen seotud, kuna Meta Advisory on Ameerika Kaubandus-Tööstuskoja liige ja ma olen ise kaaskorraldaja.»

Kaju ütles Postimehele, et ta on viimase kuu jooksul poliitilisi arutelusid juhatanud nagu Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Lairiba «Viimase miili ehk internetiühenduse» debatte, kus on osalenud kõik erakonnad nende esindajatega. «Mulle tundub, et erakondade esindajad aktsepteerivad mind kui inimest,» mainis Kaju ja lisas juurde, et kuna ta pole kellelegi liiga teinud, siis pole probleemi olnud.