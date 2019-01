Ametnik: USA on pettunud Türgi toetuses Madurole

Washington ja paljud Ladina-Ameerika riigid tunnustasid kiiresti Venezuela opositisoonijuhti ja rahvusassamblee esimeest Juan Guaidód, kui too end 23. jaanuaril ajutiseks presidendiks kuulutas, väites, et Maduro tagasivalimine viimastel presidendivalimistel oli ebaseaduslik.

Tundmatuks jääda soovinud kõrge USA ametnik ütles ajakirjanikele, et Washingtoni arvates on «viimane allesjäänud demokraatlik institutsioon Guaidó, keda me oleme tunnustanud ajutise presidendina.»