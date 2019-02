Galerii: Tallinna bussiliikluse esimene hommik pärast MRP Linna Liinide kadumist

Kuna ühtteist Tallinna bussiliini teenindav ettevõte MRP Linna Liinid ütles ootamatult lepingu üles, võttis Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) need liinid alates 1. veebruarist üle.

See tähendab mõnes kohas busside arvu vähendamist ja nende suunamist nii-öelda augutäiteks seni MRP teenindada olnud liinidele.

«Tihedama graafikuga liinidelt võetakse üks-kaks bussi ära. Kui näiteks mõnel liinil on täna intervall viis- kuus minutit, siis 1. veebruarist võib intervall kahe väljumise vahel paari minuti võrra pikem olla. Laupäevastes ja pühapäevastes sõidugraafikutes muudatusi ei tule,» lubas Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo.

Suurim muudatus alates 1.veebruarist on Harju sõnul see, et suletakse bussiliin nr 19. Seda jäävad asendama liinid nr 35 ja 44. Muutuvad ka trammide nr 2 ja 4 sõiduplaanid, sest nende väljumiste arvu suurendatakse.