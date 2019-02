Märtsist saab ID-kaardi PIN-koode asendada ainult PPA teeninduses

«Kui inimesed regulaarselt e-teenuseid ja digitaalallkirjastamist ei kasuta, siis võivad PIN-koodid ununeda. Kahjuks ei hoita PIN-ümbrikut alati hoolikalt või visatakse see sootuks minema. Mõistlik on PIN-koode hoida kindlas kohas kaardist eraldi, et vajadusel koodid meelde tuletada,»ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau.