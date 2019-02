Rahandusministeerium põrgatab sünnitushüvitise väljamaksmise muutmise sotsiaalministeeriumi õlule

Ta tõi esile, et füüsiliste isikute tulude maksustamiseperiood on aasta ning nende tulusid maksustatakse sellel aastal kui nendele teenitud palk või toetus välja maksti, ehk kasutatakse kassapõhist arvestust. «Seda põhjusel, et isikul on siis võimalus makse maksta, tal on maksevõime,» selgitas Tõniste.