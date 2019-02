Andmekaitse: keegi ei saa keelata avalikul üritusel pildistamist isiklikul otstarbel

Inspektsioon soovitab sellistel puhkudel teha vahet sellel, kas on avalik üritus või kinnine, näiteks koolitund või kutsetega kontsert.

Keegi ei saa keelata erasikule avalikult ürituselt saadud fotot isiklikul otstarbel töötlemiseks ehk oma pereringis vaatamist. Kui tegu on kooliaktusega, siis on see mõistes avalik üritus, teatas andmekaitse inspektsioon.

Kui töödeldakse isiklikul otstarbel, pole teiste nõusolekut vaja. Kui aga avalikustatakse määramatule hulgale isikutele, siis peab olema veendunud, et pildile jäänud isikud on ka sellega nõus. Kõik inimesed, kes teiste äratundmist võimaldavaid pilte avalikustada soovivad, peavad enne küsima teiste nõusolekut.

Osad vanemad ei ole teadlikult ise oma lapsest pilte ise avalikustanud kuniks nad ei tea, mida nende laps sellest arvab ja sel juhul võib tekkida väga ebaõiglane olukord, kui keegi teine nende lapse kohta andmeid rohkem avaldab. Tõenäoliselt ei ole ka Eestis kauged kohtuvaidlused, kus lapsed ei ole nõus, et nende Instagramis aktiivselt tegutsevad vanemad nende kohta nõusolekuta pilte avalikustavad.

Inspektsiooni hinnangul on äärmiselt kurvad juhtumid, kus vanemad keelavad oma lapse isikuandmete igasuguse töötlemise ära ja nt last ei lubata klassipildile. Vanemad peaks mõtlema ka sellele, kuidas see mõjub nende lastele kui neid olulistel hetkedel nurka seisma jäetakse ja oma kaaslastest eraldatakse. Lähtuma peaks alati ikkagi lisaks tervele mõistusele laste huvidest, sest kahjuks nemad ei saa ise otsustada. Sellisel juhul soovitab inspektsioon lähtuda koolil lapse soovist ja arvestada lihtsalt sellega, et vanem ei ole andnud nõusolekut foto avalikustamiseks.

Sama veider on olukord, kus klassijuhataja keeldub pildile minemast. See on üks asi, mida töötaja peaks juba sellisel ametikohal töötades eeldama ja selleks valmis olema ja tuua sel juhul ettekäändeks, et seadus on selline, on pigem ketserlik.

Inspektsioonile on teada juhtumid, kus koolidelt nõuavad karme reegleid ka tülis olevad vanemad ise, aga haridusasutused vastutavad ainult asutuse poolt andmete töötlemise eest ja edasist vanemate ja laste vahelist suhtlust nemad reguleerida ei saa. Inspektsioon palub olla kõigil mõistev ja avatud teise poole põhjuste kuulamiseks.