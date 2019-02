Angela Merkel sulges oma konto Facebookis

«Te teate, et ma pole enam CDU esimees ja ma sulgen oma Facebooki-lehe just sel põhjusel. Aga mulle meeldiks, kui te jälgiks mu tööd edaspidigi – minu tööd kantslerina. Seda saate te teha föderaalvalitsuse veebilehel või Instagramis,» lisas Merkel.

Angela Merkelil on Facebookis rohkem kui 2,5 miljonit jälgijat. Tema leht seal on seni pakkunud pilguheitu kantsleri eraellu: Facebooki postitustest tuleb välja näiteks, et 64-aastane valitsusjuht on Beatlesi fänn, talle meeldib Vene klassikaline kirjandus ning ühel päeval tahaks ta reisida Trans-Siberi raudteel Moskvast Vladivostokki.