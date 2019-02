Paljusid Rahva Tahte loosis osalenuid üllatab parteilisus

«Ei ole võimalik. Ma ei saa olla erakonna liige, ma olen seitse korda kriminaalkorras karistatud,» ütles 24-aastane noormees, kuuldes, et on äriregistri andmetel astunud poliitikasse. Tema on üks paljudest, kes registreeris end sel sügisel veel sündimata erakonda Rahva Tahe, et võita endale uus ja uhke mobiiltelefon. «Ma palun ennast kindlasti sealt eemaldada, sest ma tahtsin ainult telefoni, mitte erakonda,» ütles ta.

Inimesed on valmis astuma erakonda, et võita mobiiltelefon. FOTO: Kuvatõmmis

Eile õhtul oli registrisse kantud 385 nime, kelle keskmine vanus oli 25. Uhiuute telefonide iPhone ja Samsung lootuses erakonnaga liitunutest ligikaudu 40 protsenti on 22 või nooremad.

«Mis jutt see on?» vastas 22-aastane Hanna küsimusele, kas ta teab, et on ühe Eesti erakonna liige. Kuuldes loosimängudest, meenus talle Rahva Tahe.

Postimees võttis ühendust neljateistkümne Rahva Tahte erakonna liikmega. Neist seitse ei mäletanud, et oleks end mõne erakonnaga sidunud, üks arvas, et kuulub Vabaerakonda. Erakonna nime või telefonide loosimist mainides meenus enamikule, kellele nad olid oma andmed sügisel edastanud. Kuid oli ka neid, kes keeldusid kategooriliselt uskumast, et on erakonna liikmed.

«Mida p*****,» ütles Scoutspataljonis töötav noormees. Tema ei teadnud enda erakondlikust kuuluvusest midagi. «Ma ei huvitu poliitikast. Keegi tainapea on mind sinna registreerinud,» arvas ta ja lisas, et kuna ta telefoni ei võitnud ja poliitikas kaasa rääkida ei soovi, tahab ta nüüd erakonnast lahkuda.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud andmetest selgub, et mitu iPhone'i ja Samsungi telefoni välja loosinud erakond tegi neljandas kvartalis kulutusi 14 000 euro eest.

Erakonna ainusponsor, looja, ideoloogiline juht ja kõnemees Madis Sütt ütles, et kogu raha on tulnud tema enda taskust. Sütile kuulub kolm firmat, millest märkimisväärset kasumit toodab vaid teleringhäälinguga tegelev ettevõte, mis jäi paar nädalat tagasi meediale ja politseile hambusse pornograafia levitamisega. Sütt tunnistas, et viivitas erakonna nimekirja avaldamisega nii kaua kui võimalik. «Miks see info peaks üldse avalik olema?» oli ta pahane ja lisas, et tunnetas juba varem, et ajakirjandus võib liikmetele helistada.

Andmekaitse inspektsioon selgitas, et erakonnaseaduse järgi tuleb erakondade liikmete nimekirjad sisestada äriregistris hiljemalt 1. veebruaril.