Euroopa Liidu riigid hävitavad kõlbmatut Poola veiseliha

Poola peaveterinaar Paweł Niemczuk kinnitas, et riigist eksporditi 2,7 tonni kahtlast liha. Euroopa Komisjoni teatel leiti sellist liha 13 liikmesriigist ning seda korjatakse kokku ja hävitatakse.

Brüssel teatas ka, et saadab Poolasse sealse olukorra hindamiseks inspektorite meeskonna.

Prantsuse ametivõimud teatasid, et nüüdseks suletud tapamajast imporditi kokku 795 kilogrammi veiseliha.

Põllumajandusminister Didier Guillaume ütles, et «150 kilogrammi on juba kätte saadud» ja lisas, et käib töö ülejäänu leidmiseks ja kõrvaldamiseks.