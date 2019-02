Meditsiinikoolis 1984. aastal tehtud fotol on kaks isikut, kellest ühe nägu on mustaks värvitud ja teine kannab rassistliku organisatsiooni Ku Klux Klani vormi. Kuberner ei täpsustanud kumba tema fotol kujutab.

Demokraadist kuberner kinnitas, et fotol kujutatu ei esinda tema väärtushinnanguid ja ta jätkab võitlust kahjuga, mida see on tekitanud.