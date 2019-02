Observer: Briti Tööparteis käärib Brexiti tõttu

Tööpartei on Brexiti osas lõhenenud ja lahkumisprotsess on Corbyni kitsikusse ajanud.

Opositsioonijuhi Euroopa Liidu vastased seisukohad on ajanud vihale paljud, kes soovivad lahkumisplaani tühistamist. Corbynit on arvustatud erakonnas muu hulgas selle eest, et ta ei ole ärgitanud korraldama uut rahvahääletust Brexiti üle.