El Chapot süüdistatakse kohtudokumentides alaealistega seksimises

Üks Guzmani advokaate, Eduardo Balarezo ütles, et tema klient eitab taolisi väiteid ja neid pole võimalik kinnitada ning seetõttu ei kasutatud neid ka narkoparuni kohtuasjas. «On kahetsusväärne, et dokumendid jõudsid avalikusesse just enne seda, kui vandekohtunikud otsustama asuvad.»