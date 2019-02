Gonsiori-Pronksi ristmik tekitab autojuhtides segadust

Gonsiori ja Pronksi tänavate ristmikul avaneb üsna huvitav pilt. Kümneminutilisest vaatlusest piisab, et mõista, et märkimisväärsel osal sõidukijuhtidest on kesklinnast Lasnamäe poole sõites raskusi ristmiku ületamisega. Kui enne tänava remonti oli valgusfooride järgi liiklemine siin arusaadav, siis nüüd on olukord muutunud. Peale tavalise valgusfoori on veel teine, nooltega. Samuti on paigaldatud eraldi foor jalgratturite jaoks, kirjutab Rus.Postimees.ee.

Näiteks õhtusel ajal, kui muutsuunarajal on liiklus suunaga Lasnamäe poole, sattuvad valgusfooride ees peatuvad juhid segadusse mitte ainult valgusfooride arvu, vaid ka roheliste tulede süttimise järjekorra tõttu.

Kõigepealt süttib roheline tuli jalgratturite fooris, seejärel nooltega fooris ning kõige lõpuks tavalises fooris. Just tavalise ja nooltega foori kombinatsioon on paljude sõidukijuhtide jaoks arusaamatu.

Kõige sagedamini esineb selline olukord: süttib roheline nool, mis lubab otse sõita. Teises fooris on punane tuli, kuid segaduses juhid ootavad ka teises fooris rohelist tuld.

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa selgitas, et nooltule kasutamine otsesõiduks on ohutuse tagamiseks, et pööret paremale ei alustataks samal ajal kui jalgrattur alustab tee ületamist – seal on piiratud nähtavus maja nurga tõttu. «Jalgratturile antakse varem roheline tuli tee ületamiseks ja roheline nooltuli rõhutab sõidukitele, et paremale pöörata ei tohi – ainult otse. Projekteerimise ettevõte oli rootsi taustaga ning selline lahendus on ilmselt meie juhtidele uudne,» ütles Rüütelmaa.

«Oleme vaadanud üle Gonsiori tänava liikluse, toimunud liiklusõnnetused, ohtlikud olukorrad ning analüüsinud pöördumisi. Sellest tulenevalt teostame lähiajal mõned fooride ja märkide muudatused. Aga ka siis peab Gonsiori tänaval liigeldes keskenduma liiklusele ja olema tähelepanelik,» lisas ta.