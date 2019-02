Fotod: Tallinna kesklinnas süüdati Talvetuli

Kesklinnast kogutud vanadest jõulukuuskedest osa viidi Tuvi parki, kus neist said tuleskulptuurid mida kasutas oma tuleetenduses Pyrocom OÜ. «Sama firma on tuntuks saanud oma uhkete ilutulestikega ning korraldas muuhulgas ka läinud aastavahetuse tuleetenduse Tallinnas Vabaduse väljakul. Seekord on aga neil koos MTÜ-ga Tuju hoopis isemoodi show tuletantsijate ja suure värvilise lõkkega,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.