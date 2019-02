Keskerakonna eelarve õlemaja kardab järgmist hunti

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütleb esiti, et erakonnal pole mingeid rahalisi probleeme, kõike tasutakse graafiku järgi, kulud on kontrolli all ning jutud erakonna probleemidest pahatahtlikud. Vastustest üksikasjalikumatele küsimustele selgub siiski, et peasekretäri ees on hulk keerulisi probleeme.