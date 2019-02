Sudaani president lubas maapiirkondade arendamist

Sudaani politsei kasutas reedel pisargaasi meeleavaldajate vastu, kes skandeerisid Omdurmanis mošeest palvuselt väljudes "vabadus, vabadus". Valitsusvastased meeleavaldajad on protestinud opositsioonilisele Umma parteile kuuluva mošee juures juba mitu reedet, sestpeale kui nende liider, endine peaminister Sadiq al-Mahdi asus protestiliikumist toetama.

Sudaani üleriigilised meeleavaldused vallandas valitsuse 19. detsembri otsus tõsta leiva hinda. Protestid on kasvanud üle demonstratsioonideks, millega nõutakse president Omar al-Bashiri tagasiastumist.

Protestidega seotud vägivald on nõudnud ametlikel andmetel 30 inimese elu, inimõigusorganisatsioonide väitel on ohvreid üle 40.

Sudaani kõrge kindral ütles samal ajal, et riigi relvajõud on valmis vastama igale riiki ohustavale vandenõule.

Kindrali sõnavõtt oli suunatud Sudaani relvajõududele Omdurmani linnas pealinna Hartumi lähistel. Mõlemat linna on raputanud 19. detsembril alanud üleriigilised meeleavaldused.

"Relvajõud on pühendunud riigi ja selle elanike kaitsmisele. Väed on teadlikud vaenlase ohust," ütles Mubarak, täpsustamata selle ohu olemust või seda, kes on vaenlased.