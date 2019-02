Vatikani ajakiri: kirik eirab nunnasid vägistavaid preestreid

Igakuine ajakiri Women Church World tsiteeris paavst Franciscust, kelle sõnul on kirikuisade kontrollimatu võim põhjus, miks preestrid tunnevad, et võivad oma positsiooni laste ja nunnade vastu ära kasutada.

Ajakirjas kirjutati, et nunnad on aastaid vaikinud hirmust, et probleemi avalikustamine võib nende vastu töötada. Seal lisati, et Vatikan on probleemist ammu teadlik, kuid pole selle suhtes midagi ette võtnud.